(SON DAKİKA CANLI - GÖNÜL DAĞI) İzle TRT 1 HD full 45 bölüm

Gönül Dağı 45 bölüm yeni bölüm 25 Aralık Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 45 bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 45. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.



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Taner, Veysel ve Ramazan, uçan araba üzerinde çalışmalarına devam ederken, SNK Havacılık ile görüşme günü gelmiştir. Uzun zamandır bekledikleri görüşme için il dışına giden Taner nasıl haberlerle geri dönecektir?



Asya'nın sürprizi ile barışan Ramazan ve Asuman, bunu herkesten saklama kararı alırlar. Gizli saklı buluşmaları devam ederken, bu durum yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirir. Tüm dikkatleri üzerine çeken Asuman ve Ramazan, kimseye yakalanmadan buluşmayı devam edebilecekler midir?



Kenan ve Veysel arasındaki ipler iyice gerilmiş haldeyken, Ciritçi Abdullah bu duruma müdahale ederek ikisini bir yolculuğa çıkarır. Ciritçi Abdullah ile geçirdikleri bu yolculuk Kenan ve Veysel'i nasıl etkileyecektir?

Ramazan ve Asuman'ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?



Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile'nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?



Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan'ın Asya'yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.



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