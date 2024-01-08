Son dakika: Bitcoin ETF onaylandı mı? SEC ETF kararı

SEC'in son başvuru sürecinde ilk adımı atan Cathie Wood'un ARK Investment şirketi ve 21Shares'e yanıt vermesi için son tarih olan 10 Ocak nedeni ile merakla beklenen kararın kısmen önümüzdeki günlerde alınması bekleniyor. Ancak bazı analistler SEC'in bu süreçte geniş bir yetkiye sahip olduğunu ve muhtemelen bir kararı tekrar ertelemeye çalışabileceğine dikkat çektiler.



Son dakika... Bitcoin ETF onaylandı mı? SEC Bitcoin ETF kararı ne oldu?



Bununla birlikte, kurumların önerilen her fon için yeni 19b-4 formları doldurmak için acele etmesi ile birlikte geçen hafta iyimser bir notla sona erdi. Piyasa bu hafta SEC'in web sitesini bu kural dosyalama formlarıyla ilgili haberler için merakla izleyecek ve herhangi bir genel onayı büyük bir ihtimalle burada belirlenecek.



Konuya yönelik bu süreçte ihraççıların önerilen Bitcoin ETF hizmetleri için değiştirilmiş S-1 kayıt formları sunması, ücretlerle ilgili şartları belirlemesi, yetkili katılımcıları adlandırması ve parantez içindeki öğeleri kaldırması bekleniyor.



ETF Sürecinde Neler Bekleniyor?



ETF için onay süreci iki aşamalıdır; ilk olarak 19b-4 formlarının onaylanması ve ardından S-1 formlarının etkin hale gelmesi gerekecek. Bu iki koşul yerine getirildikten sonra alım satım işlemlerinin başlamasına SEC tarafından izin verilebilir ve bazı varlık yöneticileri onay gelmesi halinde zaten hazır olduklarını açıkladı.



Beş finans firmasının temsilcileri Reuters'e yaptıkları açıklamada düzenleyicilerle son S-1 değişikliklerini görüştüklerini ve önümüzdeki hafta 8 Ocak ve 9 Ocak günlerine kadar değişiklikleri dosyalamayı ve onay almayı beklediklerini, bunun da hafta sonuna kadar spot bir Bitcoin ETF hizmetinin piyasaya sürülmesi anlamına gelebileceğini söyledi.



SEC'in herhangi bir kararı nasıl açıklayacağı ise henüz bilinmiyor. Düzenleyici kurum tüm başvurular hakkında aynı anda bir karar verebilir ya da bazılarını kabul edip diğerlerini reddedebilir veya erteleyebilir. Herhangi bir karar muhtemelen SEC veya varlık yöneticilerinin kendileri tarafından duyurulabilir. Ayrıca SEC'in elektronik veri tabanı EDGAR üzerinden de gelişmeler takip edilebilir. SEC'in bir sözcüsü daha önce konuya dair şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bireysel başvurular hakkında yorum yapmıyoruz. Genel olarak konuşmak gerekirse, Komisyon bir kayıt beyanını geçerli ilan ederse bu EDGAR'a yansıtılır. Herhangi bir Komisyon 19b-4 kararı web sitemizde yayınlanacak ve daha sonra Federal Sicilde yayınlanacaktır."

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