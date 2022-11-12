SON DAKİKA: Başakşehir Galatasaray maçı CANLI İZLE, GS Başakşehir

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Başakşehir - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.

Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Başakşehir'de Biglia ve Mahmut Tekdemir'in durumları belirsiz.

Galatasaray'ın tek eksiği, Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Mathiass Ross.

Muhammed, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Ndayishimiye, Traore, Aleksic, Berkay, Serdar, Okaka

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Rashica, Mertens, Icardi

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.