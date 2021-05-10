(SON DAKİKA) ATV Maraşlı 17. bölüm izle HD yeni bölüm

MARAŞLI YENİ BÖLÜM İZLE, MARAŞLI 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

atv dizisi Maraşlı bugüne kadar Kahramanmaraş şehrinde çekildiği düşünülüyordu ancak gerçek bilgilere ulaşıldı. Maraşlı dizisi İstanbul'da çekiliyor ve İstanbul'un tarihi yerleri Galata Kulesi, Beyazıt gibi yerlerde çekimi yapılıyor.



Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

Maraşlı dizisi ATV'nin en çok dikkat çeken yapımlarından biri oldu ve yeni bölümü canlı izle olarak merakla bekleniyor. Vatandaşlar ilk bölümü heyecanla beklerken Maraşlı yeni bölüm her hafta Pazartesi olduğunu öğrendi. Her Pazartesi günleri olduğu gibi Maraşlı bu Pazartesi günü de ekranlarda olacak. 10 Mayıs Pazartesi Maraşlı dizisi ile ilgili bilmek isteyeceğiniz tüm bilgiler burada.Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır.Burak Deniz – MaraşlıAlina Boz – MahurKerem Atabeyoğlu – Aziz TürelSaygın Saygın Soysal – SavaşSerhat Kılıç – NecatiCemil Büyükdöğerli – İlhanRojda Demirer – FiruzanMelis İşiten – DilşadCihan Yenici – OzanÖzel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirineFiruzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.