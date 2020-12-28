SON DAKİKA: Asgari ücret belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belirlendi. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret resmen belli oldu ve ilan edildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "Evli ve çocuklu bir çalışan için ise belirlenen rakam 3.313,72 kuruş" açıklamasını yaptı.Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.