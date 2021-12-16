SON DAKİKA: Asgari Ücret belli oldu! (2022 Asgari ücret zammı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirledik. Asgari ücret zammı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'de asgari ücret zam miktarı konusu gündemden düşmüyor ve herkes asgari ücret belli oldu mu diye merak ediyor. 2022 yılında çalışanlar en düşük maaş olan asgari ücretin kaç para olarak belirleneceği konusunda açıklama bekliyor. Merakla beklenen o açıklamayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücret rakamının 4,250 TL olduğunu açıkladı.