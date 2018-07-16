SON DAKİKA! Aref Ghafouri ölümle pençeleşiyor!

Televizyonda yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu. Panzehir iğnesinin yapılması için çok az bir zamanı kalan Aref, Mısır'a gidebilmek için saatlerdir yasal prosedürlerin gerçekleşmesini bekledi. Vize krizi aşılamayınca devreye Dışişleri Bakanlığı girdi. Mısırlı yetkililerle görüşen yetkililer vize krizinin aşılmasını sağladı. Aref tedavisi için uçakla Kahire'ye hareket etti.

16 Temmuz 2018 14:02
SON DAKİKA! Aref Ghafouri ölümle pençeleşiyor!
Türkiye'nin, Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı sihirbazlık gösterileriyle tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafour'ı, Antalya'da kobra yılanı soktu.
ZAMANLA YARIŞ
Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması için Mısır'da bulunan panzehirin iğnesine ihtiyaç olduğu duyuruldu.

AREF İÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. Aref için zamanla yarışılırken elçilik yetkilileri saat 09.00'dan sonra işlemlerin yapılabileceğini bildirdi.
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"ÖLMEMİ Mİ İSTİYORLAR"

Antalya'daki bir hastanede müşahede altında tutulan Aref'in asistanı yanından ayrılmıyor. Sık sık "Bir kaç saatim var. Ölmemi mi istiyorlar? Niçin vize vermiyorlar?" dediği öğrenilen Aref'in durumuyla ilgili 'acil' kayıtlı rapor düzenledi.

VİZE KRİZİ AŞILAMADI DEVREYE BAKAN GİRDİ

Mısır'da, Türkiye saati ile 10:00'da başlayan mesai nedeniyle Aref'in ekibinin yılan sokması konusunda tecrübeli olan, yakın mesafedeki vizesiz olan ülkeler araştırıldı.
Zehir etkisini tam olarak göstermese de Aref'in "Vücudumda uyuşmalar başladı" demesi Dışişleri Bakanlığını yetkililerini harekete geçirdi..

Temaslar sonucu kriz aşıldı ve Aref'in tedavisi için Kahire'ye hareket etti.

Kaynak: Sözcü

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