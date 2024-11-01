Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 20:54 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 20:54

Son dakika: Arda Kardeşler kimdir, hakemlikten men mi edildi?

Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi olan ve bu karşılaşmadan sonra büyük eleştirilere maruz kalan hakem Arda Kardeşler ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Kardeşler'e düdük astırıldığı ileri sürüldü.

Son dakika: Arda Kardeşler kimdir, hakemlikten men mi edildi?
Abone Ol
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sonuçtan çok hakem konuşuldu. Özellikle Beşiktaş hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşler'in düdüğünü asması gerektiğini vurguladı.

 Geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu'nun Arda Kardeşler'e devre arasına kadar saç vermeyeceği belirtildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bunun yeterli olmadığını ve Ankara'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek bu konuda söz aldıklarını dile getirdi.

Gazeteci Zafer Ertaş da "Arda Kardeşler'in hakemlik kariyeri resmen sona ermiş olup yakın zamanda görevden alınacak yeni hakemler de olacaktır." diyerek bu gelişmeyi duyurdu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da Jakobs, bireysel çalıştı! Galatasaray Galatasaray'da Jakobs, bireysel çalıştı!
Son dakika: Arda Kardeşler kimdir, hakemlikten men mi edildi? Gündem Son dakika: Arda Kardeşler kimdir, hakemlikten men mi edildi?
Florentino Perez'den Arda ve Endrick için çağrı! Real Madrid Florentino Perez'den Arda ve Endrick için çağrı!
Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı! Beşiktaş Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı!
Futsal A Milli Takımı'nın Almanya maçı kadrosu açıklandı Milli Takım Futsal A Milli Takımı'nın Almanya maçı kadrosu açıklandı
Sonderjyske, Hamza Akman'ı gönderdi! Galatasaray Sonderjyske, Hamza Akman'ı gönderdi!
Galatasaray'dan Sacha Boey'e yakın takip! Galatasaray Galatasaray'dan Sacha Boey'e yakın takip!
Kalidou Koulibaly: 'Jackson, Ballon d'Or alabilir' Chelsea Kalidou Koulibaly: "Jackson, Ballon d'Or alabilir"
Beşiktaş'tan çok özel forma! Beşiktaş Beşiktaş'tan çok özel forma!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Amrabat için opsiyon kararı!
2
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın kafası karıştı!
3
Oosterwolde'nin sakatlığı, Napoli'nin planlarını altüst etti!
4
Galatasaray'da Kerem Demirbay ayrılmak istiyor
5
Ali Koç: "Bize içeriden saldırıyorlar!"
6
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel gelişmesi!
7
Galatasaray'da takıma dev ödeme

SON HABERLER