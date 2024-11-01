Son dakika: Arda Kardeşler kimdir, hakemlikten men mi edildi?

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sonuçtan çok hakem konuşuldu. Özellikle Beşiktaş hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada hakem Arda Kardeşler'in düdüğünü asması gerektiğini vurguladı.



Geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu'nun Arda Kardeşler'e devre arasına kadar saç vermeyeceği belirtildi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bunun yeterli olmadığını ve Ankara'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek bu konuda söz aldıklarını dile getirdi.



Gazeteci Zafer Ertaş da "Arda Kardeşler'in hakemlik kariyeri resmen sona ermiş olup yakın zamanda görevden alınacak yeni hakemler de olacaktır." diyerek bu gelişmeyi duyurdu.



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