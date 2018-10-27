Son dakika... Antalya ve İzmir'de korkutan deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Ekim 2018 00:10
Son dakika... Antalya ve İzmir'de korkutan deprem
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3.5, 3.0 ve 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Kumluca ilçesinin 68 kilometre açığında olduğu ve yaklaşık 52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İZMİR'DE 3 DEPREM MEYDANA GELDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 3.5, 3.0 ve 3.3 büyüklüğünde meydana gelen 3 depremde can kaybı yaşanmazken, ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi.

Seferihisar ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 20.05'te 3.5, 20.19'da 3.0 ve 20.52'de 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Yerin 12.5, 12.9 ve 8.3 km derinliklerinde gerçekleşen depremlerde can kaybı yaşanmadı

Kaynak: Milliyet

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