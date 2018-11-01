Son dakika: Ahmet Kural'dan ilk açıklama!

Oyuncu Ahmet Kural'dan Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Kural, "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

01 Kasım 2018 20:32
Son dakika: Ahmet Kural'dan ilk açıklama!
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süre önce barışarak yeniden ilişkiye başladığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Yaşanan bu olayla ilgili oyunca Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi.
"KABUL ETMİYORUM"

İddiaları kabul etmeyen Kural, "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik, güle oynaya Zekeriyaköy'deki evimize geldik. Ayrıntıları savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım. Maalesef çok üzgünüm çok" dedi.

Kaynak: Sözcü

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