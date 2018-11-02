Son dakika: Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

02 Kasım 2018 11:15
Son dakika: Ahmet Kural ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.
Savcılık, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine oyuncu Ahmet Kural'ı ifadesini almak üzere adliyeye çağırdı.

Ünlü şarkıcı, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan dün şikayetçi olmuştu. Gençoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.

Kaynak: AA

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