Son dakika: Ahmet Kural ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.Savcılık, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine oyuncu Ahmet Kural'ı ifadesini almak üzere adliyeye çağırdı.Ünlü şarkıcı, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan dün şikayetçi olmuştu. Gençoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.