SON DAKİKA: Adana Demirspor Trabzonspor maçı CANLI İZLE, Adana Demir Trabzon

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, bir beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Djaniny, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Gökhan, N'Diaye, Onyekuru, Belhanda, Yusuf, Dzyuba

Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez

Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor'la oynadığı son 8 lig maçının 7'sini kazandı, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

Trabzonspor ayrıca Adana Demirspor deplasmanına çıktığı son 4 maçta da yenilmedi.

Süper Lig'in dişli ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon evinde oynadığı son 3 Süper Lig maçını gol yemeden kazandı.

Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının başına geçtiği günden bu güne kadar yabancı hocaların çalıştırdığı takımlara yenilmedi.

Avcı bu süreçte çıktığı 13 Süper Lig maçının 12'sini kazanırken geçen sezon Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.