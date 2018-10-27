Son dakika... ABD'de silah saldırı!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polise teslim oldu.

27 Ekim 2018 20:23
Son dakika... ABD'de silah saldırı!
ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh kentinde, silah sesleri yükseldi. Bir sinagoga giren silahlı saldırganın, ateş açtı.
Saldırıda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, silahlı saldırganın ise hala sinagogun içinde olduğu ifade edildi.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına aldı.


TRUMP TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. ''Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' açıklamasını yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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