Son dakika: ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı!





ABD'de tarım dışı istihdam Şubat ayında 311 bin arttı.



Ülkede ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık bazda ise artış yüzde 4,6 oldu.



Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi istihdam artışının 225 bin olması yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlara ilişkin beklenti aylık yüzde 0,3; yıllık ise yüzde 4,7'lik olarak belirlenmişti.



Verilere göre işsizlik oranı Şubat'ta yüzde 3,6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.



Verilerin açıklanmasının ardından Fed swaplarında fiyatlamalar Mart'ta 50 baz puan artış olasılığının yüzde 50 altına geldiğine işaret etti.



Powell'dan şahin mesajlar gelmişti



İstihdama dair verilerin önemi, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından daha da artmıştı. Powell, bu ay sonunda açıklanacak faiz kararının boyutunu, açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerini gördükten sonra belirleyeceklerini söylemiş, verilerin gerektirmesi durumunda faiz artırım hızını yükseltmeye ve faizi önceden düşünülenden daha yüksek bir seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını ifade etmişti.



Öncü gösterge olarak kabul edilen ADP verisi beklentilerin üzerinde artış göstermişti. ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Şubat'ta 242 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 200 bin artıştı.





Bu hafta açıklanan diğer önemli istihdam verileri de güçlü gelince piyasalarda Fed faizi fiyatlamaları da yukarı çekilmişti. JOLTS iş ilanları ve ADP özel sektör istihdamı rakamlarının ardından son olarak Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi de 211 bin kişilik yükselişle 195 bin seviyesindeki beklentiyi aştı.



-Veriler anlık olarak güncellenecektir



ABD'de Şubat ayı tarım dışı istihdam verileri yayımlandı.ABD'de tarım dışı istihdam Şubat ayında 311 bin arttı.Ülkede ortalama saatlik kazançlar Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti. Yıllık bazda ise artış yüzde 4,6 oldu.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi istihdam artışının 225 bin olması yönündeydi. Ortalama saatlik kazançlara ilişkin beklenti aylık yüzde 0,3; yıllık ise yüzde 4,7'lik olarak belirlenmişti.Verilere göre işsizlik oranı Şubat'ta yüzde 3,6 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.Verilerin açıklanmasının ardından Fed swaplarında fiyatlamalar Mart'ta 50 baz puan artış olasılığının yüzde 50 altına geldiğine işaret etti.İstihdama dair verilerin önemi, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından daha da artmıştı. Powell, bu ay sonunda açıklanacak faiz kararının boyutunu, açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerini gördükten sonra belirleyeceklerini söylemiş, verilerin gerektirmesi durumunda faiz artırım hızını yükseltmeye ve faizi önceden düşünülenden daha yüksek bir seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını ifade etmişti.Öncü gösterge olarak kabul edilen ADP verisi beklentilerin üzerinde artış göstermişti. ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Şubat'ta 242 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini 200 bin artıştı.Bu hafta açıklanan diğer önemli istihdam verileri de güçlü gelince piyasalarda Fed faizi fiyatlamaları da yukarı çekilmişti. JOLTS iş ilanları ve ADP özel sektör istihdamı rakamlarının ardından son olarak Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi de 211 bin kişilik yükselişle 195 bin seviyesindeki beklentiyi aştı.-Veriler anlık olarak güncellenecektir

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

ABD tarım dışı istihdam verilerinin belli olmasına saatler kaldı. ABD tarım dışı istihdam verisinin altın ve dolara nasıl yön vereceği merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki; ABD tarım dışı istihdam verisi saat kaçta, ne zaman açıklanacak?ABD'de şubat ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik ücretler verileri Türkiye saatiyle 16:30'da açıklanacak.Bloomberg anketine göre ocak ayında 517 bin ile beklentilerin üzerinde artan tarım dışı istihdamın geçen ay 225 bin kişi yükseldiği tahmin ediliyor.İşsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kaldığı öngörülüyor. İstihdama dair verilerin önemi, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından daha da artmış durumda.Powell, bu ay sonunda açıklanacak faiz kararının boyutunu, açıklanacak istihdam ve enflasyon verilerini gördükten sonra belirleyeceklerini söylemiş, verilerin gerektirmesi durumunda faiz artırım hızını yükseltmeye ve faizi önceden düşünülenden daha yüksek bir seviyeye çıkarmaya hazır olduklarını ifade etmişti.Bloomberg Ekonomisti Anna Wong, 223 bin ile ortalama tahminlerin altında artmasını beklediği tarım dışı istihdam verisinin, Mart ayında faizlerin 25 mi yoksa 50 baz puan mı yükseltileceğini öngörmek açısından önemli olacağını belirtti.Verinin beklenti altında kalması halinde, Fed'in Mart adımı açısından belirsiz bir tablo oluşacağına değinen Wong, bu durumda 14 Mart'ta açıklanacak Şubat ayı tüketici enflasyonu verisinin kritik olacağına işaret etti.Wong'a göre artış 300 bini aşarsa Mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı garantilenebilir. Bu hafta açıklanan diğer önemli istihdam verileri de güçlü gelince piyasalarda Fed faizi fiyatlamaları da yukarı çekilmişti.JOLTS iş ilanları ve ADP özel sektör istihdamı rakamlarının ardından son olarak dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi de 211 bin kişilik yükselişle 195 bin seviyesindeki beklentiyiABD istihdam verileri açıklaması öncesi, altın haftanın en düşük seviyesinde işlem görüyor.Dolar ise küresel para birimleri karşısında güçlenmeyi sürdürüyor.ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 517 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 185 bin kişi artması öngörülüyordu.Ocak ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, dinlenme ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler ile sağlık oldu.Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, Kasım 2022'de tarım dışı istihdamdaki artış 256 binden 290 bine çıkarılırken, Aralık 2022 verisindeki artış 223 binden 260 bine yükseltildi.