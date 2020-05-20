SON DAKİKA: 65 yaş üstü izin nasıl alınır?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların ilgili izin kapsamında memleketlerine gidebilecekleri duyuruldu. 65 yaş üstü kişilere izin kaymakamlıktan alınacak.
65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü." dedi.
65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİR İZİN NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanı Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere,1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.
HAYATI YENİDEN PLANLIYORUZ Dünya virüsten tam olarak kurtulacağımız tarihi bilemiyor. Uzmanlar böyle bir varsayımda bulunamıyor. İnsan organizmasını istila eden son virüsün ne zaman etkisiz hale getirileceğini bilmek mümkün değildir. Hayatı yeniden planlıyoruz. Virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz.
ALACAĞINIZ KODLA SEYAHAT EDECEKSİNİZ Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız HES kodunu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.
HES KODLARI KİŞİYE ÖZEL OLACAK İlgili seyahat firması tarafından sağlanıp tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacaktır. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek.
UÇAKTA GİRİŞ KARTI OLACAK Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak.
UMUT TEDBİRLERİ ÖNEMSİZ KILMASIN Bahar havasını ve Ramazan coşkusunu arzu ettiğimiz kadar yaşayamadığımız bu günlerde hele bayrama birkaç gün kalmışken söylediklerim çok daha müjde yüklü olmasını isterdim ama gerçekçi değil. Erken umut tedbirleri önemsiz kılmasın. Hala binlerce doktorumuz ve sağlık personelimizin evlerine döndüklerinde çocuklarına sarılamadıklarını unutmayın.
BAYRAMDA EVDE KALALIM Bayram günlerinde evimizde kalalım, ziyarete gitmeyelim. Anne ve babalarımıza tehlikeli yakınlık olmasın. Onlar için en güzel sözleri düşünüp arayalım. Kalbin kurduğu cümle bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Bayramdan sonraki günler daha riskli olacak. Tedbirlere uyarak yaşayacağımız daha geniş bir sosyal hayatımız olacak. Özgürlüğümüzü tedbirler garanti altına alacak. Bu hayat tarzına kontrollü sosyal hayat diyoruz. Herkesin katkısı, çabası, ısrarlı dikkatiyle kurulabilecek bize serbestlik sağlayacak hayattır.
GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULACAK Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak bireylere düşen görevdir. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yürütüyoruz. Virüsün yüksek yayılım riskinin geri dönmesine izin vermemek için gerekli altyapıyı oluşturacağız.
AFİŞLER VE REHBERLER OLACAK Çalışma ortamı açısından risk oluşturabilecek işyeri sayısı bakımından en yüksek sektörleri masaya yatırdık. Bilim Kurulumuz bu sektörde rehberleri hazırladı. O işyerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve karşılaşma rehberleriyle karşılaşacaksınız.
DETAYLI ÇALIŞMA REHBERİ OLACAK Vatandaşlarımız kontrollü sosyal hayat döneminde mücadelede sadece kurallara uyan taraf değil denetleyen taraf olacak. İşyerlerinin girişlerinde, asılı afişlerde, planlanan çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.
UYGULAMA REHBERİNİZ OLACAK Açılabilecek işyerleri için Bilim Kurulumuz rehberler hazırlamaktadır. Bir kısmı hazır durumdadır. Sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama evden çıktığınızda rehberiniz olacak.
KOD HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRACAK Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak. Sosyal hayatın, çalışma hayatın, insan etkinliğin birlikte gerçekleştiği hayata karşı tedbirler gereklidir. Ekonomiler, ticaret, eğitim de salgın karşısında zayıf düştü. Pandemi ile mücadelenin bir cephesi de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın sağlık bulmasını amaçlayacaktır. Dünya bir gerçeği de idrak etti, her işin başı sağlık cümlesi salgın karşısında gerileyen herşeyi içerir. Ülkemizde sağlığa yapılan yatırımlar büyük bir işarettir. Sağlık yatırımları sosyal refahın şartıdır
65 yaş üstü araç kullanabilir mi? 65 yaş üstü için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Normalleşme takviminin detayları kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı izni getireceklerini duyurdu. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma izninin detayları bildirildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, saat kaçta bitecek?
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri, 10 Mayıs Pazar günü, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde olmak üzere 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.
ALO 199 İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR
Seyahat İzin Belgesi valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan kurullardan alınabiliyor. Ayrıca isteyenler elektronik ortamda da başvuru yapabiliyor. Öncelikle şehirlerarası seyahat için bir sebebinizin olması gerekiyor.
Tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler,
Birinci dereceden yakını vefat edenler ya da ağır hastalığı olanlar,
Son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar
Askerlik terhisi olanlar ya da yurt dışı dönüşü karantina süresini dolduranlar
6009 sayılı genelgeye göre geçerli sebeplerle belgelerini ibraz edenler, otobüsle ya da özel aracıyla seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Ayrıca kamu görevi olanlar ya da yaptığı iş nedeniyle seyahat etmek zorunda kalanlar da ilgili meslek odalarından yazı alarak bu belge için başvurabilir. Seyahat İzin Belgesi'ni ilçe kaymakamlıklardan ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik ortamda işlem yapmak.
İnternetten e-devlet'e girip arama butonuna seyahat izin belgesi yazarsanız, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sayfasına yönlendirir. Bu linke tıkladığınızda önünüze çıkan ekranda sağ üst köşede Yeni Başvuru kutucuğu var. Orayı tıklarsanız 'Başvuru Türü' çıkıyor.
'Seyahat İzin İşlemleri' şıkkını tıkladığınızda alt kutuda Otobüs Seyahat İzin Belgesi ya da Özel Araç Seyahat İzin Belgesi verilmesi şeklinde iki kutucuk çıkıyor. Seçimi yaptıktan sonra bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.
Seçimi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda sizin adres ve telefon bilgileri yer alıyor. Ve alt kutucukta sorulan sorulara yanıt vermeniz isteniyor.
Şu an Bulunduğu/Kaldığı Adres:
Gideceği Yerdeki Adresi:
Gideceği Yerdeki Hane Halkından En Az Birinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Cep Telefonu:
Tedavi İhtiyaçları Nedeniyle Başvuru, Birinci Derece Yakınları Vefat Eden / Ağır Hastalığı Olanlar İçin Başvuru, Kalacak Yeri Bulunmayanlar İçin Başvuru, Diğer Sebeple Başvuru
Tüm bu soruları ve bilgileri girdikten sonra alttaki başvur butonunu tıklamanız yeterli. Başvurular bu kurul tarafından değerlendirilip size 'Başvurunuz kabul edilmiştir' ya da 'Başvurunuz red edilmiştir' şeklinde SMS ile bilgi mesajı gelecek. Bu izinle otobüs biletini satın alabilir ya da özel aracınızla yola çıkabilirsiniz.Otogarlardaki başvuru masalarından SMS mesajını gösterip belgenizi alabilirsiniz. Şehir giriş çıkışlarında polis bu belgeyi göstermenizi ister ve ona göre yola devam etme hakkınız olur.
İL GİRİŞİNDE TEKRAR SAĞLIK KONTROLÜ
Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.
SADECE İL OTOGARLARI'NDA DURULACAK
Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.