SON DAKİKA: 2022 Emekli maaşı belli oldu mu? (EMEKLİ MAAŞI ZAM)

ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2022 Emekli maaşına zam ne kadar oldu? vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Vatandaşlar emekli maaşlarının ne kadar olduğuna dair resmi açıklama bekliyor. Yeni açıklama sayesinde 2022 yılında emekli maaşının zamlı olarak ne kadar olacağı kesinlik kazanacak.Zamlı Emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu mu? Emekli maaşına zam yüzde kaç oldu? Emeklilerin aylık maaşlarına zam yapıldı mı? Emeklilere ne kadar zam yapıldı? Sorularının yanıtları yakın zamanda belli olacak.Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu.Emekli maaşlarına zam beklentisi büyük merak uyandırmış durumda. Resmi açıklama bekleyen emekliler maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşına zam oldu mu? Emekli maaşı ve emeklilere maaş artışı yapıldı mı? Detaylı olarak merakla beklenenler arasında.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında emekli maaşı son dakika açıklaması yaptı."Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz. Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz."Emekli, Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre tanımı yapılmışyır. Emeklinin anlamı: yasalara göre belirlenmiş olan çalışma süresini dolduran ve yaşlılık, hastalık gibi bir nedenle işiyle ilgisi kesilerek kendisine bir çalışma karşılığı olmaksızın aylık bağlanmış olan kimse demektir.Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekmektedir.Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.Örnek: İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur.Tahsis Talep Tarihi = 30/09/2009İlk İşe Giriş Tarihi = 01/08/1982Sigortalılık Süresi = 29/ 1/ 27 (27 yıl 1 ay 29 gün)Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de "yaş" olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57'dir.Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010Doğum Tarihi : 25/06/1953Yaşı : 05 / 9 / 56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.)