SON DAKİKA: 1170 TL ödeme kimlere yapılacak? Berat Albayrak açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayıp, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 TL ödeme açıklaması geldi.

17 Nisan 2020 15:27
SON DAKİKA: 1170 TL ödeme kimlere yapılacak? Berat Albayrak açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak korona virüs tedbileri kapsamında devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı uygulması kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayıp, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 TL ödeme yapılacağı müjdesini verdi.

Albayrak, "25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.Bireysel destek paketine 4 milyon 200 binden fazla vatandaş başvurdu. 250 binden fazla vatandaşımıza 1,5 milyar lira tahsis gerçekleşti. İş'e Devam finansmanı için 66 bin 171 firma başvurdu, 34 bin 858'inin süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon lira tahsis edildi." dedi. Kamu bankaları için de açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum. Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi." şeklinde konuştu.

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