Son Dakika… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişi boğaza atladı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı.

06 Temmuz 2018 18:10
Son Dakika… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişi boğaza atladı!
Son Dakika… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişi boğaza atladı! Boğaz'da şahsı arama çalışmaları sürüyor
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü'ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazın serin sularına attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Diğer Haberler

Paulinho, Barça'dan ayrılık ateşini yaktı! Dünya Transferler

Paulinho, Barça'dan ayrılık ateşini yaktı!
Simon Kjaer için en net transfer cevabı! Dünya Futbolu

Simon Kjaer için en net transfer cevabı!
''Sahada 11, kenarda 3 köpek göreceksiniz'' Dünya Kupası 2018

''Sahada 11, kenarda 3 köpek göreceksiniz''
Bu nasıl bir gol böyle... Sosyal Medya Dedikoduları

Bu nasıl bir gol böyle...
1 milyon TL verseler yapar mısınız? Sosyal Medya Dedikoduları

1 milyon TL verseler yapar mısınız?
Bugünün internette en çok izlenen videosu! Sosyal Medya Dedikoduları

Bugünün internette en çok izlenen videosu!
Galatasaray'ın transfer gözdesinden 'tatil' cevabı Galatasaray

Galatasaray'ın transfer gözdesinden 'tatil' cevabı
Penaltıda yeni tarz Sosyal Medya Dedikoduları

Penaltıda yeni tarz
Fernando Muslera: ''Hatam yüzünden ümitlerimiz yıkıldı...'' Dünya Kupası 2018

Fernando Muslera: ''Hatam yüzünden ümitlerimiz yıkıldı...''
Daha fazla göster
1

Wilshere kararını açıkladı! Fenerbahçe...
2

Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
3

Fenerbahçe'de Ospina operasyonu
4

Fenerbahçe'de kritik Bas Dost zirvesi!
5

Fikret Orman: "Cenk'teki hatayı Vida'da yapmam"
6

Galatasaray'ın transferde B planı
7

Fenerbahçe'de çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi
8

Fenerbahçe'de Alex de Souza "Evet" dedirtti iddiası
9

Ali Koç'tan transferde ters köşe...
10

Cüneyt Çakır'a Çin'den 5 milyon dolarlık transfer teklifi

yukarı ok