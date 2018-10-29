Son dakika… Endonezya'da yolcu uçağı düştü

Endonezya'da Lion Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düştü. Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçakta 188 kişinin bulunduğunu açıkladı.

29 Ekim 2018 11:06
Son dakika… Endonezya'da yolcu uçağı düştü
Endonezya'da, içinde 188 kişinin olduğu yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.
Yerel saatle 06.20'de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Endonezya'da en son 2014'te yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya'dan Singapur'a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Müdürü Sindu Rahayu, 'Uçak radardan kaybolmadan önce havalimanına geri iniş izni istedi' dedi. Afet Yönetimi Müdürlüğü Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, ise Twitter'dan paylaştığı videoda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü ve uçağa parçaların denizde bulunduğunu aktardı.

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