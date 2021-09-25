Son bölüm TRT 1 Gönül Dağı 33. bölüm izle full

Gönül Dağı 33. bölüm yeni bölüm 25 Eylül Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 33. bölüm izle sezon finali büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 33. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.



TRT ekranlarında vatandaşlar Canlı yayın Gönül Dağı 33. bölüm izle yepyeni maceralarıyla izleyicileri bekliyor. Başrollerinde genç oyuncuların oynadığı dizi Gönül Dağı canlı yayın seçeneği ile TV ekranları ile aynı anda izleyebilir veya Gönül Dağı 33. bölüm TRT canlı yayın takip edebilirsiniz. Gönül Dağı 33. bölüm sezon finali izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 33. bölüm ne zaman saat kaçta 25 Eylül Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 33. bölüm sezon finali Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.



CANLI İZLE GÖNÜL DAĞI 33. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar. Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girer. Bu karışıklıkta Asuman ve Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?



Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır? Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir?



Minibüs ihalesinin zamanı gelmiştir. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardır. Sefer ihaleyi alabilecek midir?





"Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir. Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır?



Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir. Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?"



GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?



TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.



GÖNÜL DAĞI İZLE YENİ BÖLÜM





Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...