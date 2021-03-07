(SON BÖLÜM SURVIVOR) Pazar 7 Mart 2021 izle, Survivor canlı yayın kesintisiz full

Survivor canlı yayın 7 Mart Pazar TV8'de yayınlanıyor ve hayranları ekran başına geçiyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor canlı yayın 7 Mart Pazar akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Survivor yeni bölümde neler olacak, Survivor 7 Mart Pazar 1. eleme adayı kim, eleme adayı kim oldu Survivor araştırmasının ardından cevabı haberimizde.

07 Mart 2021 09:29
(SON BÖLÜM SURVIVOR) Pazar 7 Mart 2021 izle, Survivor canlı yayın kesintisiz full
Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 42. yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Nefes kesen mücadelenin devam ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazanacak? İşte Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllülerin 7 Mart 2021 İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler 7 Mart Pazar saat 20.00'de TV8'de canlı yayınlanacak.

SURVIVOR 2021 TV8 YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE

SURVİVOR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda iki eleme adayı birden çıktı. Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oylamada yer almadığı ada konseyinde ismi yazılan Öykü Uysal ve Hanzade oldu. Her iki isim de beşer kez yazılmasıyla birlikte Hanzade ve Öykü Uysal, eleme adayı oldu.



SURVİVOR SON BÖLÜM ÖZET

Ünlüler Gönüllüler formatı ile ilgiyle takip edilen Survivor Türkiye'de bu akşam ayak tenisi düellosu ekrana geldi. Survivor 2021 – Acun Medya arasında oynanacak ayak tenisi maçı izleyenlere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2021 ekibinde Berkay, Steven ve Barış yer alırken Acun Medya ekibinde ise Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Oğulcan Engin yer aldı. Survivor 2021 takımını tutanlar Gönüllülerden Yunus Emre, Dora, Reşat ve Ünlüler takımından Melis, Çağrı, Batuhan ve Merve oldu. Acun Medya takımını tutanlar ise Ünlülerden Sergen, Öykü, İsmail, Gonca, İlayda, Doğan ve Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan, Hanzade, Öykü Uysal, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu. İki takım arasında nefes kesen bir maç ekrana geldi. Güzel hareketlerin seyir keyfi verdiği maçta 15-10, 15-10, 15-9 skorlarla setleri 3-0 kazanan Acun Medya, ayak tenisi maçını kazandı. Oyunda kazanan takımı tutan yarışmacılar, börek yeme şansını elde etti.



SURVIVOR TAKIMLARI

#Ünlüler Takımı: İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Gonca Kakar, Doğan Keser

#Gönüllüler Takımı: Uğurtan Dora, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Aleyna Çalışkan, Berkay, Öykü

SURVIVOR 2021 ELENEN YARIŞMACILAR

Bahar Seviş
Baran Köse
Cemal Hünal
Çağman Çatay
Duygu Serap Salman
Emin Günenç
Hayrettin Karaoğuz
Meryem Kasap
Sancakay Ilım Morgül
Sena Özdemir
Yiğit Oruçoğlu

SURVIVOR SON BÖLÜM TV'DE OLMAYAN BÖLÜM

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