Son bölüm Sol Yanım Star TV HD full izle tek parça kesintisiz

Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 11 Şubat 2021 Çarşamba gününde. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor. Sol Yanım son bölüm youtube, Sol Yanım canlı izle, Sol Yanım saat kaçta hangi kanalda ne zaman sonuçlarını haberimizde okuyabilirsiniz. Sol Yanım dizisinin bu bölümünde yine heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. İzleyicileri ve sıkı takipçileri Sol Yanım 11. bölüm izlemek için merakla bekliyor. Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı.Sol Yanım başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 11. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de ekranlara geliyor. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor.Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir.Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:Özge YağızTolga MendiCemre BayselEmre BeyDefne SamyeliCansel ElçinEsra Bezen BilginDeniz BarutTaner RumeliSeda AkmanBenian DönmezFeyza CivelekTuğçe AçıkgözEcem AtalayErgül Miray ŞahinEmre DinlerOktay ÇubukAleyna ŞenYavuz PekdikerDemet GençHaydar KoyelCelal TakMurat BalcıÖzgür Cem TuğlukEfe TaşdelenAyşe KırcaHasret UsnekerSol Yanım dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'da gerçekleşen çekimlerin bir kısmı BKM Stüdyoları'nda gerçekleştiriliyor.Star TV Sol yanım son bölüm ile birlikte izleyiciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Saati geldiğinde Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de canlı yayın olacak.