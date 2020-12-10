Son bölüm Sol Yanım 3. bölüm canlı izle, Yeni Bölüm Sol Yanım (10 Aralık 2020 Perşembe)

Star TV Sol yanım son bölüm ile birlikte izleyiciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Saati geldiğinde Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de canlı yayın olacak. Sol Yanım dizisinin bu bölümünde yine heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. Detaylı bilgilerin yanı sıra Sol Yanım son bölüm, Sol Yanım canlı izle, Sol Yanım saat kaçta hangi kanalda ne zaman sonuçlarını haberimizde okuyabilirsiniz.

10 Aralık 2020 10:34
Son bölüm Sol Yanım 3. bölüm canlı izle, Yeni Bölüm Sol Yanım (10 Aralık 2020 Perşembe)
Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor. Sol Yanım başrollerinde  Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 3. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de bugün yani 10 Aralık 2020 Perşembe günü canlı yayınlanacak.

SON BÖLÜM SOL YANIM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOL YANIM DİZİSİ NEDİR? SOL YANIM KONUSU

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SON BÖLÜM SOL YANIM FRAGMAN TANITIM YOUTUBE İZLE

SOL YANIM SON BÖLÜM KONUSU, SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Burak'ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra'ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim'in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak. Barbar, Burak'ı Serra'dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar'ın Serra'ya ilgisini kıskanacak. Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik'in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik'in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim'i rahatsız edecek. İhsan, oğlu Selim'le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena'nın gizemli ilişkisi merak konusu olacak. Üçüncü bölümde, İhsan'ın Serra'ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!



SOL YANIM OYUNCULARI OYUNCU KADROSU

Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:

OYUNCULAR

Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

Diğer Haberler

Sol Yanım canlı yayın son bölüm izle ne zaman Star TV Gündem

Sol Yanım canlı yayın son bölüm izle ne zaman Star TV
Trabzonspor, Nwakaeme için teyakkuzda Trabzonspor

Trabzonspor, Nwakaeme için teyakkuzda
Sol Yanım son bölüm saat kaçta hangi kanalda ne zaman canlı yayın izle Gündem

Sol Yanım son bölüm saat kaçta hangi kanalda ne zaman canlı yayın izle
Son bölüm Sol Yanım 3. bölüm canlı izle, Yeni Bölüm Sol Yanım (10 Aralık 2020 Perşembe) Gündem

Son bölüm Sol Yanım 3. bölüm canlı izle, Yeni Bölüm Sol Yanım (10 Aralık 2020 Perşembe)
Sol Yanım yeni bolüm son bölüm canlı izle, 10 Aralık Perşembe canlı yayın Sol Yanım izle Gündem

Sol Yanım yeni bolüm son bölüm canlı izle, 10 Aralık Perşembe canlı yayın Sol Yanım izle
(CANLI İZLE) - Bugün Sol yanım son bölüm yayını, Sol Yanım Defne Samyeli dizisi 10 Aralık 2020 Perşembe Gündem

(CANLI İZLE) - Bugün Sol yanım son bölüm yayını, Sol Yanım Defne Samyeli dizisi 10 Aralık 2020 Perşembe
Trabzonspor'dan 3 yıldızına zam yapacak Trabzonspor

Trabzonspor'dan 3 yıldızına zam yapacak
Ahmet Çakar: 'FIFA, kura ile hakem atamayı yasakladı' Fenerbahçe

Ahmet Çakar: "FIFA, kura ile hakem atamayı yasakladı"
Fatih Terim ışığı yaktı, gençler heyecanlandı! Galatasaray

Fatih Terim ışığı yaktı, gençler heyecanlandı!
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması
2

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
3

Sivasspor'da 3 isim pozitif çıktı!
4

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
5

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
6

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
7

Kovid-19'un yakın temaslılarında karantina süresi 10 güne indirildi
8

Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
9

Dünya genelinde vaka sayısı 67 milyonu geçti
10

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
yukarı ok