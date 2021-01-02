Son bölüm Sen Çal Kapımı canlı izle full FoxTV kesintisiz, 25. bölüm Sen Çal Kapımı son bölüm (2 Ocak Cumartesi)
Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 2 Ocak Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 25. bölüm izlenebliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda. Sen Çal Kapımı yeni fragmanı hayranları arasında 2 Ocak Cumartesi 25. bölüm youtube tek parça full canlı yayın en çok konuşulan konulardan birisi oldu. FOX'ta yayınlanan dizinin yeni fragmanında neler var? Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde... 2 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor. Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti.
Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda. 2 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.
Sen Çal Kapımı 2 Ocak 2021 Cumartesi tarihi gününde 20:00 saatinde Fox TV'de yeni bölüm yayınlanacak.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMAN TANITIM, SEN ÇAL KAPIMI 25. BÖLÜM İZLE
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM, SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.
SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP
Künye
Tür: Romantik Komedi Yapim Şirketi: Mf Yapım Yapimci: Asena Bülbüloğlu Genel Koordinatör: Nevin Ayaz Yönetmen: Yusuf Pirhasan Senaryo: Ayşe Üner Kutlu Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç Müzİsyen: Aytekin Ataş Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr Sanat Yönetmeni: Serkan Özer Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür
SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLYOR?
FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.