Son bölüm Masumiyet kesintisiz Salı izle Kanal D yeni bölüm (45. BÖLÜM)

HEKİMOĞLU 45. BÖLÜM İZLE KANAL D İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN







HEKİMOĞLU 45. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi yeni bölüm yayın tarihi ve saati: Hekimoğlu 45. bölüm 13 Nisan 2021 Salı saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Hekimoğlu 45. bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarında 13 Nisan 2021 Salı günü ekranlara geliyor. Yapılan açıklamada Hekimoğlu'nın başrol karakteri Ateş Hekimoğlu 45. bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak ekranlara dönüyor. Hekimoğlu 45. bölüm izle Kanal D televizyonunda yayınlandı.Yeni bölüm Hekimoğlu 45. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon ekranlarının en heyecan verici dizilerinden biri olan dizinin başrolünden Timuçin Esen oynuyor.Hekimoğlu ve İpek, Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?Ateş Hekimoğlu 40'lı yaşlarında başarılı bir doktordur. Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun en bilinen özelliği hastalarla birebir ilişki kurmadan, hastalıklara odaklanarak araştırma yapmasıdır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir.Hekimoğlu, yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü günden güne arttırırken, hastane düzenine ayak uyduramaması hastane yöneticisi İpek'i çoğu zaman zor durumda bırakır. İpek, Hekimoğlu'nun zorlu karakterini anlayan ve bunu tahammül edebilen iki kişiden biridir. Diğeri de Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan'dır. Hekimoğlu'yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş'in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekasıyla diğeri de sağ duyusuyla yaklaşır hastalara...Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)Okan Yalabık (Orhan Yavuz),Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)Damla Colbay (Zeynep Can)