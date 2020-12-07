Son bölüm Masterchef eleme gecesi sonucu, Masterchef bugün kim elendi? (7 Aralık 2020 Pazartesi)

Masterchef Tv8'de yayınlanacak ve 7 Aralık 2020 Pazartesi bölümünde bir yarışmacı elenece eleme gecesinde ayrılık yaşanacak. MasterChef'te kim elenecek? Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Heyecanla beklenen MasterChef Türkiye 115. bölümü 7 Aralık 2020 Pazartesi kim elendi? Masterchef 7 Aralık 2020 Pazartesi bugün kim elendi? detayları haberimizde.

07 Aralık 2020 00:23
Son bölüm Masterchef eleme gecesi sonucu, Masterchef bugün kim elendi? (7 Aralık 2020 Pazartesi)
MasterChef Türkiye'nin 115. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sevilen yarışma Mastercef Türkiye 2020 6 Aralık Pazar günü yayınlanacak ve haftanın son gününde eleme gecesi ekrana gelecek ve bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Masterchef yarışmasında 7. olan yarışmacı bugün belli olacak. Masterchhhef'te kim elendi? Masterchef elenen yarışmacı kim? Masterchef son bölüm kim elendi detayları haberimizde.
Dokunulmazlığı Kırmızı takımın kaybetmesi halinde üçüncü eleme adayı Eray olacak. Böylece eleme oyunu Kırmızı takım yarışmacıları ile yapılacak. Dokunulmazlığı kazanmak için takımlar en lezzetli suşileri hazırlayacak. Dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımın kazanması halinde Eray, son altıya kalmayı garantileyecek.

Mastercef Türkiye son bölüm eleme gecesi 6 Aralık 2020 saat 20:00'de TV8'de yayınlandı ve elenen yarışmacı Ebru oldu. Eray son 6 yarışmacı arasına kaldı.

MASTERCHEF SON BÖLÜM TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8'de yayınlanacak ekranların en beğenilen yarışma programında 6 Aralık Pazar günü eleme gecesi yaşanacak. Masterchef kim elendi? Masterchef son bölüm elenen kim detayları henüz belli olmadı. Belli olduktan sonra haberimizden okuyabilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME GECESİ 6 ARALIK 2020 PAZAR

Bu hafta Masterchef yarışmacılarından 1 kişi elenecek ve 6 kişi kalacak. Dokunulmazlık oyunundan sonra Masterchef elenen kim ortaya çıkacak? Elenen yarışmacı kim Masterchef belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz

BU HAFTANIN ELEME ADAYI KİM?

Masterchef eleme gecesinde Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Ebru olmuştu.

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.

2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

MASTERCHEF 6 ARALIK KİM ELENDİ FRAGMAN TANITIM

MASTERCHEFF TÜRKİYE SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.
Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.
Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.

DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.

Diğer Haberler

Milan liderliği çok sevdi: Yine kazandılar Milan

Milan liderliği çok sevdi: Yine kazandılar
7 Aralık 2020 Pazartesi Masterchef kim elendi? Masterchef bugün elenen yarışmacı Gündem

7 Aralık 2020 Pazartesi Masterchef kim elendi? Masterchef bugün elenen yarışmacı
9 Kere Leyla Netflix ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla hangi gün çıktı? (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

9 Kere Leyla Netflix ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla hangi gün çıktı? (07 Aralık Pazartesi)
Netflix 9 Kere Leyla full izle tek parça, Yeni Netflix film 9 Kere Leyla fragman nerede çekildi (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

Netflix 9 Kere Leyla full izle tek parça, Yeni Netflix film 9 Kere Leyla fragman nerede çekildi (07 Aralık Pazartesi)
9 Kere Leyla 2020 ne zaman, 9 Kere Leyla fragman full izle (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

9 Kere Leyla 2020 ne zaman, 9 Kere Leyla fragman full izle (07 Aralık Pazartesi)
9 Kere Leyla Netflix full izle, 9 Kere Leyla oyuncuları, tanıtım, fragman, nerede çekiliyor? (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

9 Kere Leyla Netflix full izle, 9 Kere Leyla oyuncuları, tanıtım, fragman, nerede çekiliyor? (07 Aralık Pazartesi)
9 Kere Leyla full izle, 9 Kere Leyla filmi kesintisiz tek parça izle (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

9 Kere Leyla full izle, 9 Kere Leyla filmi kesintisiz tek parça izle (07 Aralık Pazartesi)
BluTV üye ol, BluTV üyeliği nasıl yapılır? (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

BluTV üye ol, BluTV üyeliği nasıl yapılır? (07 Aralık Pazartesi)
BluTV nasıl üye olunur? BluTV üyelik ne kadar kaç para? (07 Aralık Pazartesi) Genel Haber

BluTV nasıl üye olunur? BluTV üyelik ne kadar kaç para? (07 Aralık Pazartesi)
Daha fazla göster
1

Dünya genelinde vaka sayısı 67 milyonu geçti
2

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
3

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
4

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
5

Edirnespor Başkanı Savaş Üner'in testi pozitif
6

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
7

Tokyo 2020'nin ertelenmesinin maliyeti 2,8 milyar doları bulacak
8

Efecan Karaca paylaştı: "Test sonucum pozitif"
9

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarının detaylarını anlattı
10

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
yukarı ok