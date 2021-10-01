Son bölüm Kırmızı Oda 45. bölüm (İZLE) tek parça, Kırmızı Oda 45. bölüm izle canlı TV8 full

Kırmızı Oda'nın 45. bölümünde yine birbirinden ilginç olaylar yaşanacak. Yeni bölüm Kırmızı Oda'da Doktor hanım yeniden insanlara ışık olmaya devam ediyor.

Hayatın içinden, yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı "Kırmızı Oda"da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.

Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanVatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 45. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 1 Ekim 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.