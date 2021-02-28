Son bölüm Kefaret 15. bölüm Pazar FOX canlı yayın HD izle full

KEFARET 15. BÖLÜM PAZAR İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu'nun Cansu'yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir. Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.

Zeynep, Elif'e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu'yu gözaltına aldırır ve Kartal'dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar. Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu'nun Ahmet'in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu'dan alır. Arzu, Ahmet'in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır. Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep'in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude'nin yasal durumu ne olacak?

İZLE YENİ BÖLÜM KEFARET 11. BÖLÜM FULL



KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



KEFARET SON BÖLÜM KONUSU NEDİR?



Zeynep, Ahmet'e neden Elif'in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır. Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu'nun Zeynep'in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan'la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar. Ahmet, Elif'le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep'in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir. Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.



Zülfü Livaneli'nin romanından gerçek hayat uyarlaması olan Kefaret son bölüm ile birlikte Kefaret yeni bölüm 28 Şubat Pazar canlı izle seçenekleri ile izleyicisini bekliyor.



KEFARET FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Kefaret full 28 Şubat 2021 Pazar günü saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.



Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 28 Şubat Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 15. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.



FOX KEFARET EĞLENCEL ANLAR İZLE YOUTUBE



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.Zeynep, Ahmet'e neden Elif'in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır. Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu'nun Zeynep'in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan'la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar. Ahmet, Elif'le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep'in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir. Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.Zülfü Livaneli'nin romanından gerçek hayat uyarlaması olan Kefaret son bölüm ile birlikte Kefaret yeni bölüm 28 Şubat Pazar canlı izle seçenekleri ile izleyicisini bekliyor.

Yeni bölüm 15. bölüm Kefaret canlı yayın kesintisiz izlemek isteyen hayranları merakla bekliyor. Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 15. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Kefaret 28 Şubat Pazar günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. İzle 28 Şubat 2021 Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, 28 Şubat Pazar Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle 28 Şubat tarihinde ekranlarda. Kefaret son bölüm FOXTV detayları.Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.Dram25 FilmKoray Şahin & Fırat ParlakMesude ErarslanMahinur Ergun & Melih ÇamArzu Ersan DeligözSaki Çimen & Uğur Ateş: Necmettin AkdenizEmİne İnan YildirNilay Koçak MeralÖzgen Ece HendekKefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.