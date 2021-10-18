Son bölüm Kalp Yarası 16. bölüm (YENİ BÖLÜM) full ATV HD izle

İlgiyle izlenen Kalp Yarası 16. bölümü ile Pazartesi akşamı 18 Ekim'de atv'de yayınlanıyor. Yeni bölümde yaşanan olaylar izleyenler televizyon başına kilitliyor ve bölüm özeti, son bölüm Kalp Yarası yaşananlar ve dahası için haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Ekim 2021 10:33
Son bölüm Kalp Yarası 16. bölüm (YENİ BÖLÜM) full ATV HD izle
Kalp Yarası atv'de yayınlanıyor ve yeni bölümde son bölümde olduğu gibi yaşanan olaylar merakla bekleniyor. Vatandaşlar ilgiyle takip ettikleri Kalp Yarası 16. bölümde dizinin en can alıcı sahnelerini merak ederek canlı yayın saatini beklemeye koyuldu. atv'nin sevilen dizisi, muhteşem bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Baha'nın ölümü herkesi şoke ederken cinayet Ayşe'nin üstüne kaldı. Ayşe cinayet işlemediği konusunda Ferit'i ikna etmeye çalışırken başlarda bunda pek başarılı olamadı.
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KALP YARASI 16. BÖLÜM İZLE

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder. Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

Diğer yandan Baha'yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit'in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Baha'nın vurulmasının suçu Ayşe'nin üzerine kalır. Ayşe'nin yaptığı hatayı bir türlü affetmeyen Ferit bir karar vermek zorundadır. Her ne olursa olsun sevdiği kadını koruyacak mıdır yoksa ona sırtını mı dönecektir? Ayşe'nin cinayetten arandığını öğrenen Sancakzede Ailesi, Adnan'ın kalp krizi haberiyle bir şok daha yaşar.

Bu durum aile içindeki dengeleri sarsarken diğer taraftan geçmişin sırları bir bir ortaya dökülür. Sancakzede Ailesi hiç bilmedikleri bir düşmanın yaklaşan ayak sesleriyle karşı karşıya kalır.

Hande hem Baha'dan hem de Ayşe'den kurtulduğunu düşünüp zaferin tadını çıkarmaya başlar.

Adnan'ın kalp kriziyle birlikte Yaman'ın da hayatını alt üst edecek gerçeğin ortaya çıkması ise artık an meselesidir. 



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KALP YARASI ATV YENİ BÖLÜM (16. BÖLÜM) SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni dizi Kalp Yarası ATV'de yayınlanıyor ve saat 20:00'de başlıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor. 

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