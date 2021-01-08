Son bölüm izle Ramo youtube tek parça, 8 Ocak Ramo Cuma izle yeni bölüm

İzleyici kitlesi her geçen gün artan Show TV dizisi Ramo youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm ShowTV canlı izle olarak Ramo izleyebilirsiniz. her cuma olduğu gibi bu 8 Ocak cuma günü de canlı yayınlanacak. Yeni bölüm Ramo izlemek isteyenler Ramo yeni bölüm izle, Ramo 27. bölüm izle, Ramo son bölüm saat kaçta ne zaman, Ramo youtube tek parça izle yeni canlı, Canlı yayın Ramo izle detayları haberimizde.

08 Ocak 2021 08:44
Son bölüm izle Ramo youtube tek parça, 8 Ocak Ramo Cuma izle yeni bölüm
İlgi gören vatandaşların merakla beklediği Ramo yeni bölüm bu Cuma günü 8 Ocak'ta yeni bölüm yayınlanıyor. Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo 8 Ocak 2020 Cuma canlı izle ShowTV HD yeni bölüm 27. bölüm yayınlanacak. Her hafta cuma günü ShowTV'de yayınlanan Ramo dizisi tek parça youtube izle yayın canlı 27. bölüm Ramo özet konusuyla ilgili bilgiler bulunuyor. İzleyenler Ramo 27. bölüm 8 Ocak Cuma canlı izlemeden önce konusunu, oyuncularını, Ramo nerede çekiliyor bilgilerini incelemek istiyor.
Yeni bölüm Ramo ShowTV 8 Ocak 2020 Cuma 27. bölüm saat 20:00'de canlı izlenebilecek.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi başladığında Adana'da çekimleri yapılmıştı. Son bölümleri Ramo dizisinin İstanbul'da çekimlerinin yapıldığını gösteriyor.

YENİ BÖLÜM RAMO 27. BÖLÜM SON CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

RAMO 26. BÖLÜM ÖZET, 26. BÖLÜM RAMO NELER OLACAK?

Ramo 26. Bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan'ın ölümüne neden olan Yavuz'un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz'u bulmak için Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir'in yapacağı yeni hamle merakla bekleniyor.

RAMO 26. BÖLÜM YOUTUBE İZLE

 

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU? RAMO 25. BÖLÜM ÖZET

Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi. Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi.

RAMO 25. BÖLÜM TEK PARÇA YOUTUBE İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

Olgun Şimşek – Cihangir

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

İdil Fırat – Fidan

Devrim Özkan – Nehir

Mustafa Yıldıran – Doğu

Pelin Körmükçü – Ahsen

Efsane Odağ – Ahsen

Sacide Taşaner - Sebahat

RAMO DİZİ KONUSU

Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

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