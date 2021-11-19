Son bölüm izle Aşk Mantık İntikam 22 bölüm, Yeni bölüm Aşk Mantık İntikam (19 Kasım Cuma canlı yayın)
Aşk mantık intikam 19 Kasım Cuma günü yeni bölüm olarak FOX TV ekranlarında seyircisiyle kaldığı yerden buluşuyor. Yeni bölümde yine birbirinen ilginç maceraların yanı sıra başrol oyuncularının sürüklediği 22. bölüm olarak ekranlara gelecek.
Yeni bölüm Aşk mantık intikam FOX TV'de 19 Kasım 2021 Cuma günü 22. bölüm olarak yayınlanıyor. Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi 19 Kasım Cuma saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
YENİ BÖLÜM AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
FOX TV'nin sevilen dizisi olmayı kısa sürede başaran Aşk Mantık İntikam bu akşam 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 20:00'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Aşk mantık intikam izlemek isteyenler FOX TV HD izlemeye devam ediyor.
AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM ÖZETİ
Aşk Mantık İntikam 22. bölümünün özeti:Esra, Çağla ile Mert'in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla'yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla'nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.
Diğer tarafta Mert, Çağla'yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Çağla, Mert'i hayatından tamamen çıkarabilmek için bir buluşma ayarlar fakat Esra ve Ozan tarafından takip edildiğinden habersizdir.
AŞK MANTIK İNTİKAM 21 BÖLÜM ÖZETİ
Aşk Mantık İntikam 21. bölüm özeti: Ozan ve Esra, Çağla'nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan'la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan'ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan'ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno'dan aldığı bilgilerle Çağla'yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra'dan gerçekleri saklayabilecek midir?
HANGİ OYUNCULAR AŞK MANTIK İNTİKAM'DA OYNUYOR?
Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.