Son bölüm Camdaki Kız (İZLE) 34. bölüm full HD

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Camdaki Kız 34. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 10 Mart Perşembe 34. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur. Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor. Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın görüntüleri izlemesine neden olur. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak?Camdaki Kız 34. bölüm Kanal D tek parça kesintisiz canlı yayın yeni bölüm 10 Mart Perşembe saat 20:00'de yayınlanıyor.