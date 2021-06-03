(SON BÖLÜM) Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm ATV HD full youtube

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV 99. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE 99. BÖLÜM ÖZET

ATV'nin rating rekoruna oynayan dizisi Bir Zamanlar Çukurova 99. bölümde heyecanlı anlar yaşanırken vatandaşlar son bölümde yaşananların ardından yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.Bir Zamanlar Çukurova 3 Haziran 2021 Perşembe günü 99. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova'da yine hayranlarının ilgisini çekecek birbirinden ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünde yine izleyicilerin merakla beklediği bir çok konunun cevabı olacak.Perşembe Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 3 Haziran 2021 günü ekranlardaki yerini alacak ve yeni bölüm yayınlandı. Son bölümde heyecan dolu anlar yaşanan Bir Zamanlar Çukurova hayranları 99. bölüm meraklı bekleyişi sürüyor.Ümit, Züleyha'nın da kendinin de hayatını tehlikeye atarak, bebek haberini vermiştir! Züleyha, Demir'e güvenerek bir kez daha kırılmıştır ama Ümit'e karşı bunu belli etmeyecektir! Hatta hanımağalığının gücü, kırılan kalbinin önüne geçecek, bebeği konakta büyüteceklerini, Demir'i kızdırmazsa arada sırada görebileceğini bile söyleyecektir!Ümit'in hamilelik haberi Sevda için sevinç kaynağı olacaktır ama kızını korumak için yapmak zorunda kaldıkları ile Demir'in hayatındaki yeri değişecektir!'Bilgi güçtür' diyerek annesini hem mutlu eden hem şaşkına çeviren Betül, yıllar önce ayrıldığı şehre adeta Paris'in tüm hareketliliğini getirecektir. Cemiyet hayatında yerini hızla alan Betül, başhekim Ümit ile tanışmakta da gecikmez! Demir ile uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, savaşların aynı tarafında yer almaya başlayan Şermin de kızıyla birlikte kendi cephesini açmak üzeredir! Ana-kız birlikte yepyeni bir savaşın eşiğindedirler!Müjgan'ın kaybının ardından, dünya olaylarından adeta elini ayağını çeken Fekeli ve Lütfiye, Fikret ile birlikte Kerem Ali'nin geleceğini planlamaktan başka bir konuyla ilgilenmez haldedir. Ancak Fekeli, şehir kulübünde, Hünkar Yaman Vakfı'nın daveti olunca Lütfiye hazırlanıp davete icabet eder. Sevda daha önce olduğu gibi yine, başı sıkıştığında Fekeli'den yardım isteyecektir. Yardım isteyeni geri çevirmeyen Fekeli, konağında bir misafir ağırlamak zorunda kalacaktır ama daha çok yeni Fikret ve Demir arasında yaşananlara benzeyen bir saldırı yine gerçekleşince, misafirini evinde daha fazla tutamaz! Çukurova bir kez daha, duvar ilanları ile bir sırrın açıklanmasına ev sahipliği yapmaktadır!Demir (Murat Ünalmış)Yılmaz (Uğur Güneş)Züleyha (Hilal Altınbilek)Şermin (Sibel Taşçıoğlu)Sabahattin (Turgay Aydın)Gaffur (Bülent Polat)Saniye (Selin Yeninci)Haminne (Serpil Tamur)Gülten (Selin Genç)Fadik (Polen Emre)Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu)Müjgan (Melike İpek Yalova)Fekeli (Kerem Alışık)Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana ve Mersin çevresinde çekiliyor.. Adana Çukurova'nın geçmiş dönem görüntülerinin kurgulanması ile Adana'da inşaatı 8 ay süren bir dizi platosu kuruldu.Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 3 Haziran Perşembe günü ekranlara geliyor. Yeni bölüm Bir Zamanlar Çukurova ratinglerde Perşembe gününün şampiyonluğuna oynuyor ve hayranları tarafından çok izleniyor.