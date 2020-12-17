Son bölüm Alev Alev saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Alev Alev canlı yayın ShowTV
İzleyicilerin merakla beklediği Alev Alev dizisinde 7. bölüm canlı yayın bekleniyor. Show TV dizilerinden Alev Alev son bölüm izleyicileri arasında büyük beğeni kazandı. Televizyon izleyicilerinin Show TV'de izlediği yeni dizi Alev Alev 7. bölüm olarak Alev Alev son bölüm yayınlanıyor. 17 Aralık Perşembe günü yayınlanacak Alev Alev son bölümde yine ilginç olaylar yaşanacak. Merak ettiğiniz dizi Alev Alev yeni bölüm, Alev Alev son bölüm, Alev Alev fragman tanıtım, yönetmen, senarist, oyuncu kadrosu ve herşeyi haberimizde bulabilirsiniz.
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Alev Alev 17 Aralık 2020 Perşembe saat 20:00'de Show TV'de canlı yayınlanacak.
ALEV ALEV SHOW TV 6. BÖLÜMDE NE OLDU?
Son bölüm Alev Alev 6. bölüm konusu Ömer'in saldırıya uğramış halinin dikkat çektiği tanıtımda Ozan, Ömer'e karakolda ifade vermesi gerektiğini söylüyor ancak Ömer'in cevabı yapılanların hesabını sormak için harekete geçeceğini gösteriyor.
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.
Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.
ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖN İZLEME YOUTUBE
ALEV ALEV 4. BÖLÜMDE NE OLDU?
Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.
ALEV ALEV 3. BÖLÜM ÖZET
Alev Alev 3. Bölüm Fragmanı yayında! Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.
ALEV ALEV OYUNCULARI
Cemre: Demet Evgar Çiçek: Hazar Ergüçlü Rüya: Dilan Çiçek Deniz Çelebi: Cem Bender Ozan: Berkay Ateş Ömer: Cihangir Ceyhan İskender: Berker Güven Ali: Toprakcan Adıgüzel Bülent: Cem Sürgit Korkut: Yiğit Sertdemir ve Tomris: Zuhal Olcay
SHOW TV DİZİSİ ALEV ALEV YÖNETMEN, SENARİST, YAPIMCI KİM?
Yönetmen: Ahmet Katıksız Senarist: Burcu Görgün Besteci: Toygar Işıklı Yapımcı: Kerem Çatay İdari Yapımcı: Yamaç Okur Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış Sanat Yönetmeni: Emre Yurtseven & Meral Efe Yurtseven Kostümler: Burcu Şener Kurgucu: Ulaş Cihan Şimşek
ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN ALINTI
Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Show TV dizisi Alev Alev hangi diziden uyarlama, Alev Alev hangi filmden uyarlama sorusunun cevabı, Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlama olarak açıklanmıştır.
ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin bir çok bölümü Büyükçekmece'deki Alkent 2000 sitesinde çekiliyor. Dizinin ilk bölümündeki yangın sahnesi ise İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında çekilmiştir.