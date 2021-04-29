Son anların golcüsü Emre Akbaba 4. golünü attı

Konyaspor karşısında Galatasaray'a galibiyet getiren Emre Akbaba bu sezon 4. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Son anların golcüsü Emre Akbaba 4. golünü attı
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29 Nisan 2021 00:51
Galatasaray'da son haftaların son dakika golcüsü olan Emre Akbabai, Konyaspor karşısında da attığı golle takımına bu kez galibiyeti getirdi.

Ligin 36. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor maçının son dakikalarında attığı golle 1 puanı getiren isim olan Emre Akbaba, Konyaspor mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü kaydeden isim olmayı başardı.

Orta saha oyuncusu Emre Akbaba, son 2 haftadaki Trabzonspor ve Konyaspor maçındaki golleri ile ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.



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