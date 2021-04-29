Son anların golcüsü Emre Akbaba 4. golünü attı

Galatasaray'da son haftaların son dakika golcüsü olan Emre Akbabai, Konyaspor karşısında da attığı golle takımına bu kez galibiyeti getirdi.



Ligin 36. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor maçının son dakikalarında attığı golle 1 puanı getiren isim olan Emre Akbaba, Konyaspor mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü kaydeden isim olmayı başardı.



Orta saha oyuncusu Emre Akbaba, son 2 haftadaki Trabzonspor ve Konyaspor maçındaki golleri ile ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.



