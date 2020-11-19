Son 8 maçta 1 galibiyet aldık

Macaristan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, oynadığı son 8 maçta tek galibiyet elde edebildi.



Bu süreçteki iki yenilgisini de Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, 5 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez kazandı.



Bu maçlarda 11 gol atan milli takım, kalesinde ise 14 gol gördü.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 10. YENİLGİSİ



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 50. resmi maçta Macaristan'a kaybetti.



Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 50. resmi maçta 10. yenilgisini aldı. 28 maçı kazanan ay-yıldızlı ekip, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.



Bu maçlarda 85 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.



