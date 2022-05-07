Son 41 yılın en kötü Manchester United'ı!

Manchester United, 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçında mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını tüketti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Son 41 yılın en kötü Manchester United'ı!
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07 Mayıs 2022 21:32
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Amex Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 4-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Moses Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 60. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

Manchester United, 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçından puan alamadı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yitirdi. MANU, 58 puanda kaldı. Brighton ise aldığı üst üste ikinci galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.

Manchester United, sezonun son lig maçında Crystal Palace'a konuk olacak. Brighton ise Leeds deplasmanına gidecek.

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