Son 4 yılın en kötü Fenerbahçe rakamları!

Fenerbahçe, yıllar sonra ilk kez Kadıköy'de 3 büyükler ve Başakşehir dışındaki bir rakibe karşı bu kadar düşük şut isabetiyle oynadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Son 4 yılın en kötü Fenerbahçe rakamları!
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09 Kasım 2020 09:41
Tarihler 19 Şubat 2017'yi gösterirken, Dick Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. O maçta rakip kaleye çektiği 14 şutta sadece 1 tane isabet bulabilen Kanarya, önceki gün 2-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da 13 şutun 2'sinde çerçeveyi tutturdu.

Fenerbahçe böylelikle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir dışındaki bir rakibe karşı 3 yıl 9 ay sonra ilk kez 2 tane isabetli şut çekmiş oldu. Sarı lacivertli takım 9 Eylül 2017'de 3-2 yenildiği Başakşehir ve 14 Nisan 2019'da 1-1 biten Galatasaray karşılaşmalarında 2'şer isabetli şutta kaldı.

132 ŞUTUN 48'i DURAN TOPTAN

Ligde maç başına 16,5 şut ortalamasıyla (toplam 132) oynayan Fenerbahçe, bunların 48'ini duran toplardan buldu. Bu alanda ligin lideri olan sarı lacivertliler, akan oyunda 77, penaltıdan 4, kontradan da 3 şut çekti. Bu şutların 44'ü isabet bulurken, 7'si direkten döndü.

SAMATTA 4 MAÇTIR SESSiZ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında 2-1 kazandığı Karagümrük maçında sarı lacivertli takımın gollerini atarak galibiyeti getiren Samatta, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada fileleri havalandıramadı.



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