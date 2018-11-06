Son 30 yılın en iyi futbol icadı belli oldu!

Futbolda son 30 yılda yapılan en büyük icat belli oldu. İngiltere'de yapılan bir ankette son 30 yılın en büyük icadı olaraköne çıktı.Yavaş çekim pozisyon tekrarı ise ankette ikinci sırada yer aldı. Hakem mikrofonu ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.VAR, frikik spreyi gibi yenilikler ise listede ilk 3 sırada yer alamadı.