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Son 30 yılın en iyi futbol icadı belli oldu!

İngiltere'de yapılan bir araştırmada futbolda son 30 yılın en büyük icadı olarak gol çizgisi teknolojisi gösterildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Son 30 yılın en iyi futbol icadı belli oldu!
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06 Kasım 2018 16:56
Futbolda son 30 yılda yapılan en büyük icat belli oldu. İngiltere'de yapılan bir ankette son 30 yılın en büyük icadı olarak gol çizgisi teknolojisi öne çıktı.

Yavaş çekim pozisyon tekrarı ise ankette ikinci sırada yer aldı. Hakem mikrofonu ise üçüncü sırada kendisine yer buldu.

VAR, frikik spreyi gibi yenilikler ise listede ilk 3 sırada yer alamadı.

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