Son 3 sezonun en iyi Fenerbahçe performansı

Fenerbahçe ligin ilk yarısını 42 puanla ikinci sırada bitirirken, Ali Koç'un başkanlığı döneminde en başarılı sezona imza attı.



2018-19'da 17 maçta sadece 16 puan (3G, 7B, 7Y) toplayabilen ve küme düşme hattında 17'nci sırada sezonun ilk yarısını bitiren sarı-lacivertliler, geçen sezon da 17 maçta 31 puana (9G, 4B, 4Y) ulaşırken, kendisini 4. sırada bulmuştu. Bu sezon ise en iyi dönemini geçiren Fenerbahçe, 4 maçlık yenilgi serisine rağmen puan cetvelinde 2. olmayı başardı.



PELKAS ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'nin dün gece iki golünde de başrolde Pelkas vardı. Yunan oyuncu, ilk golde nefis bir pasla Thiam'ı kaleci ile karşı karşıya bırakırken, ikinci golde de yaptığı bilek hareketi ile bu sefer asistin asistine imza attı. Verdiği nefis paslara rağmen kaleye çektiği şutlarda genç Doğan'ı bir türlü geçemeyen Pelkas, totalde 5 asist ve 4 golle de Fenerbahçe'nin skora en fazla katkı yapan ismi oldu



