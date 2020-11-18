Son 25 yılda 3 kez ilk 10'a girdik!

2020'nin sonuna gelirken, A Milli Takımımız FIFA Dünya Sıralaması'nda 33. sırada yer alıyor.

Haber; Sporx.com
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Son 25 yılda 3 kez ilk 10'a girdik!
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18 Kasım 2020 17:48
#SporxGrafik EURO 2016 ve sonrasında tökezlediğimiz bir dönem yaşayan A Milli Takımımız, son dönemde yeni jenerasyon ile birlikte yükselişe geçti. A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan girmeyi garantiledi ve 2020'yi de 33. sırada tamamladı.

Milli Takımımız, son 25 yılda 3 kez ilk 10 takım arasına girmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz 2002 senesinde (9. sıra), ardından 2003'te (8. sıra) ve EURO 2008'de çıktığımız yarı finalin ardından ilk 10'a girdi (10. sıra).


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