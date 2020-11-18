Son 25 yılda 3 kez ilk 10'a girdik!

FIFA Dünya Sıralaması 📈



🇹🇷A Milli Takımımız, son 25 yılda ilk 10 ülke arasına 3 kez girdi. [2002, 2003, 2008}



🤔Bir daha hangi yılda ilk 10'u görürüz? pic.twitter.com/0ADtNCntzZ



— Sporx (@sporx) November 18, 2020

EURO 2016 ve sonrasında tökezlediğimiz bir dönem yaşayan A Milli Takımımız, son dönemde yeni jenerasyon ile birlikte yükselişe geçti. A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan girmeyi garantiledi ve 2020'yi de 33. sırada tamamladı.Milli Takımımız, son 25 yılda 3 kez ilk 10 takım arasına girmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz 2002 senesinde (9. sıra), ardından 2003'te (8. sıra) ve EURO 2008'de çıktığımız yarı finalin ardından ilk 10'a girdi (10. sıra).