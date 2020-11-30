Son 2 maçtaki Galatasaray: Bayern'den 1 tık kötü, Real'den 2 tık iyi

Galatasaray, son iki haftada yakaladığı istatistiklerle Avrupa takımlarıyla yarışır hale geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Son 2 maçtaki Galatasaray: Bayern'den 1 tık kötü, Real'den 2 tık iyi
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30 Kasım 2020 10:31
Fatih Terim 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrasında, "Dünyadaki elit takımların ofansif futbol modelini sahaya yansıtan bir Galatasaray vardı" açıklaması yaptı.

Ancak sadece Rize değil geçen hafta 1-1 sona eren Kayserispor maçının istatistikleri de göz önüne alındığı sarı-kırmızılılar, Terim'in ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı.

Avrupa'nın önde gelen takımları ile Galatasaray'ın rakamları:

* Son 2 maçta 24 şut ortalaması. Avrupa'nın en iyisi 19 şutla Napoli.
* Son 2 maçta yüzde 62 topla oynama. Avrupa'nın en iyisi Dortmund yüzde 60.7
* Son 2 maçta pas ortalaması 590. Bayern Münih'ten 10 pas az, Real Madrid'den 4 pas fazla.
* Son 2 maçta 18.5 ortalama ile adam geçildi. Avrupa'nın en iyisi (15.3) Fulham.



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