"Son 10 Yılın Smacı" için oylama başladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu, son 10 yılda milli takımlar arasında yapılan mücadelelerde yapılan en iyi smacın seçilmesi için bir yarışma başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
'Son 10 Yılın Smacı' için oylama başladı
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11 Haziran 2020 15:13
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), son 10 yılda milli takım müsabakalarındaki en iyi smaçlarının seçilmesi için oylama başlattı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, oylama 10-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

Oylamada Afrika, Amerika, Asya - Okyanusya ve Avrupa'dan smaçlar, dörtlü final turu öncesinde bölgesel konferanslarda birbirleriyle yarışacak.

Oylama, 28 Haziran Pazar günü, TSİ 03.59'daki final ile sona erecek.

Tüm FIBA bölgelerinin temsil edildiği, 2010 ve 2020 yılları arasındaki smaç sayılarının oylaması 32 seçenek içeriyor.

FIBA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak oylamaya katılan basketbolseverler, bir "resmi FIBA topu" kazanma şansına sahip olacak.



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