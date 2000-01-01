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Son 10 sıradaki takımlar, sezona hiç devam etmeyebilir!

NBA sezonundaki en kötü dereceye sahip 10 takımın, sezonun devam etmesi durumunda ekstra maç oynamayabilecekleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA sezonundaki en kötü dereceye sahip 10 takımın, sezonun devam etmesi durumunda ekstra maç oynamayabilecekleri bildirildi.

NBA'de sezon devam edebilirse, Golden State Warriors gibi oldukça düşük dereceli (Warriors son sıradaydı) takımların başka bir maç oynama olasılığı daha az gibi görünüyor.

"Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak", The Athletic'ten Anthony Slater'a, bu konuda "hiç şans olmadığını" söyledi.

NBA, son 10 dereceli takımların geri dönmediği ve geri kalan takımların değiştirilmiş bir program oynadığı, kısaltılmış bir normal sezon sonu oynanmasına izin verebilir.

Ayrıca, yedinci ve sekizinci sıralardaki takımların, kendi aralarında mini bir turnuva oynayabilecekleri de belirtildi.

Bunun dışında, geride kalan takımların 16'sının sezona devam edip, kalan 14 takımın hiç oynamaması kararının alınabileceği de konuşulanlar arasında.


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