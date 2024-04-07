Son 10 maçta Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta sarı kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertliler ise ezeli rakibine 6 golle karşılık verdi.
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertliler ise ezeli rakibine 6 golle karşılık verdi.
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