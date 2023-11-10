Son 10 Kasım'a kadar özlemle...

Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında anma mesajları yayımladı. İşte Ulu Önderimiz için yapılan paylaşımlar...



SPORX



İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.



Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, hiç vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz...



Son Kasım'a kadar izinde yürüyeceğiz...



BEŞİKTAŞ



Sonsuza dek yanı başındayız. ∞



GALATASARAY



Kararlı ifadeni görünce korku kalmaz bizde. Düşünceliysen çözüm mutlaka yakındır önemli bir meselede. Gülüyorsan birden neşeleniriz, yorgunsa bakışların kırılır kolumuz kanadımız. Bir çocuk seversin o çocuk oluruz, bir bahçe gezersin fidan oluruz. Uzaklara dalarsın bazen, rüzgar olur gideriz gözlerinle. Kocatepe'de yorgan olur seriliriz üstüne. İzmir'in dağlarında coşar gönül ırmağımız. Halay çekersin, bil ki sol yanında biz varız. Mecliste mebusun, dersinde öğrencin, büyük eserinde milletin biziz Atam. Sensiz geçen 85 yılda, sensiz geçmiş tek bir günümüz yok Atam.



FENERBAHÇE



Bir 10 Kasım'da daha, aynı ses aynı hisle #Minnettarız Atam!

Sen bir ödev;

attığımız her kulaçta,

koştuğumuz her yarışta,

vurduğumuz her topta,

çektiğimiz her kürekte,

arkamıza aldığımız her rüzgarda,

vurduğumuz her yumrukta…

GÜCÜMÜZÜ SENDEN, SORUMLULUĞUMUZU BİZE EMANETİN OLAN BAYRAĞIMIZDAN ALIYORUZ!



TRABZONSPOR



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İzin asla silinmeyecek!





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