Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında anma mesajları yayımladı. İşte Ulu Önderimiz için yapılan paylaşımlar...



SPORX



İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.



Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, hiç vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.



Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz...



Son Kasım'a kadar izinde yürüyeceğiz...



BEŞİKTAŞ



"Cumhuriyetimizin 100. yıla, Camiamızın 120. yıla ulaşmasını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde kimsenin hayal dahi edemediği Cumhuriyet ülküsüne borçluyuz.



Beşiktaş JK olarak, 20 yaşımızdan beri Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz... 10 Kasım'ın verdiği hüznü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine ve hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz.



Aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle minnetle anıyoruz."



FENERBAHÇE



Senden ayrı geçen 84. yılda eşsiz sevginle yaşıyoruz, sonsuz özlemle anıyoruz...



Senden aldık!

İnadı... Azmi.. Cesareti.

Nezaketi... senden aldık.

Maviyi... Çınarı... selviyi...

Toprağı sevmeyi...

Toprağı vatan yapanları sevmeyi senden aldık.

Öyle güzel severdin ki çocukları,

"Çocuk" diye seslenirdin sevdiklerine.

Çocuk olabilmenin değerini senden aldık.

Genç olduk,

"Birinci vazifemizi" senden aldık.



En zor zamanda bile dünyaya meydan okuma cüretini senden aldık.



Bilimin hakikatini...

Sanatın değerini...

Sporun, sporcunun kıymetini...



En güzel eserin, eğitilmiş nesiller olduğu nasihatini senden aldık.



Bugün,

Eşitliğin yanında

Milyonlarla omuz omuza

Haksızlığın karşısında

Sözlerimizin arkasında

Umutla, dimdik durabiliyorsak eğer...

"Biz bu duruşu... senden aldık"



GALATASARAY



"Bugün 10 Kasım.



Ve her 10 Kasım gibi içimizde bir parça hüzün var.



Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. Yılında bir aradayız.

O'nu saygı ve rahmetle anıyoruz.



Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece bugün anmıyoruz sevgili arkadaşlar.



O'nun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktararak, O'nu yaşatarak, her zaman anıyoruz.



Türk olmayan takımları yenme hedefiyle her spor branşında en iyisi olmak için çalışarak anıyoruz.



En zor anlarda bile vazgeçmeyerek, inanarak, kimsenin hayal etmediği başarılara ulaşarak anıyoruz.



Galatasaray olarak, şanlı geçmişimizle Cumhuriyet'in yüzü olarak, O'nu yaşadığımız her an anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz."



TRABZONSPOR



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."



ANADOLU EFES



"Bizi aydınlığa kavuşturduğun için minnettarız... Sonsuza kadar... "



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR



"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."



ADANA DEMİRSPOR



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."



ALANYASPOR



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."



KAYSERİSPOR



"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."



KONYASPOR



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anıyoruz."



ANTALYASPOR



"57 yıllık yaşam, 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, 1 ülke ve milyonlarca özgür insan! Bir liderden fazlası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetle..."



GAZİANTEP FK



"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın öncüsü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz."



KASIMPAŞA



"Ölümünün 84. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."



FATİH KARAGÜMRÜK



"Aramızdan ayrılışının 84. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."



ANKARAGÜCÜ



"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz!"



GİRESUNSPOR



"Saygı, sevgi ve özlemle... #10Kasım"



HATAYSPOR



"'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.' Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."



SİVASSPOR



"Millî mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, geleceğimize yön veren büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."



İSTANBULSPOR



"Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz."



ÜMRANİYESPOR



"'Fikirler ölmez, izin silinmez.' Aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."



VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."



ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ



"Atatürk'ün Kızları olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anısına yaşam alanlarımızı yeşillendiriyor, ölümsüz fikirleri ve hedeflerinin ışığında yolumuzu aydınlatıyoruz.

Sevgi, saygı ve bitmeyen bir özlemle anıyoruz..."





