Sömestr tatili 1 ay mı oldu, olacak? Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay mı?

Sömestr tatili 1 ay mı olacak sorusu birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. MEB tarafından her sene belirlenen çalışma takvimi kapsamında sömestr tatili için de detaylar belli oldu. Peki, Sömestr tatili 1 ay mı oldu, olacak? 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili 1 ay mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Sömestr tatili 1 ay mı oldu, olacak? Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay mı?
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23 Ocak 2023 10:37
Sömestr tatili 1 ay oldu mu, olacak mı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar sonrasında sömestr tatili 1 ay mı olacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil 1 aya mı çıkaca? İşte, o detaylar
Sömestr Tatili 1 Ay Mı Olacak?

Sömestr tatili, bu sene toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair yapılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.

6 Şubat'ta başlayan 2. dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidilecek. Hafta sonu da dahil olmak üzere öğrenciler 9 gün tatil yapacak. 2023 Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden dolayı ayrıca tatil olmayacak.

Okullarda 1. dönem ara tatili 14-18 Kasım'da uygulandı. 2. dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.

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