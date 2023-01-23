Sömestr tatili 1 ay mı oldu, olacak? Yarıyıl tatili 15 gün mü, 1 ay mı?

Sömestr tatili 1 ay oldu mu, olacak mı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar sonrasında sömestr tatili 1 ay mı olacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil 1 aya mı çıkaca? İşte, o detaylarSömestr tatili, bu sene toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair yapılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.6 Şubat'ta başlayan 2. dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidilecek. Hafta sonu da dahil olmak üzere öğrenciler 9 gün tatil yapacak. 2023 Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden dolayı ayrıca tatil olmayacak.Okullarda 1. dönem ara tatili 14-18 Kasım'da uygulandı. 2. dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.