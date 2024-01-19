Somaspor telafi istiyor

Sıralamada 29 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Arnavutköy Belediyespor maçını kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Basatemür, "Rakibimiz alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor, dolayısıyla kolay bir maça çıkmayacağız. Ancak biz de üst sıraları hedefliyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.



TRANSFERDE İKİ İMZA



Somaspor, dış transferde Menemen FK'dan 24 yaşıdaki stopre Abdulkadir Öksüz ve Manisa FK'dan 18 yaşındaki ön libero Yunus Emre Dursun'la sözleşme imzaladı. Başkan Mustafa Aydın'ın katıldığı imza törenlerinde iki oyuncunun da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.



