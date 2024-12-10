Somaspor puandan memnun

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisini bitiren Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar alınan her puanın değerli olduğunu söyledi.
Maçı değerlendiren Güraçar, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle rotasyonumuz oldukça dardı. Buna rağmen alınan 1 puanı kazanç olarak değerlendiriyoruz. Kazansaydık Play-Off hattına çok yaklaşacaktık. Ancak her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayacağız. Zor şartlara rağmen takımının mücadelesini takdir ediyorum" dedi.
Maçı değerlendiren Güraçar, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle rotasyonumuz oldukça dardı. Buna rağmen alınan 1 puanı kazanç olarak değerlendiriyoruz. Kazansaydık Play-Off hattına çok yaklaşacaktık. Ancak her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayacağız. Zor şartlara rağmen takımının mücadelesini takdir ediyorum" dedi.