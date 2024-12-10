Somaspor puandan memnun

Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, Erbaaspor maçı sonrası alınan 1 puanı kazanç olarak değerlendirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor puandan memnun
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10 Aralık 2024 15:18
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisini bitiren Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar alınan her puanın değerli olduğunu söyledi.

Maçı değerlendiren Güraçar, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle rotasyonumuz oldukça dardı. Buna rağmen alınan 1 puanı kazanç olarak değerlendiriyoruz. Kazansaydık Play-Off hattına çok yaklaşacaktık. Ancak her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayacağız. Zor şartlara rağmen takımının mücadelesini takdir ediyorum" dedi.
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